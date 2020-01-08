روحاني: أمريكا قطعت ذراع سليماني وسنرد بقطع رجلها من المنطقة‎

نقلت وكالة أنباء فارس عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله إن الولايات المتحدة ربما ”قطعت ذراع“ الجنرال قاسم سليماني لكن إيران سترد بقطع ”رجل“ الولايات المتحدة في المنطقة.

وهدد روحاني، الولايات المتحدة بإخراج قواتها من المنطقة عقب اغتيالها قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في العاصمة العراقية بغداد.

وخاطب روحاني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع للحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء ”قطعتم يد الجنرال قاسم سليماني عن جسده وسنقطع قدمكم عن المنطقة“.

وتم دفن جثمان سليماني في محافظة كرمان جنوب شرق إيران مسقط رأسه بعدما مقتل 78 شخصاً من المشيعين نتيجة التدافع خلال مراسم التشييع.

وأدلى روحاني بالتعليقات بعدما أطلقت إيران صواريخ على أهداف أمريكية في العراق ردا على هجوم أمريكي بطائرة مسيرة أودى بحياة سليماني يوم الجمعة.