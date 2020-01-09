التحالف الدولي ضد داعش يعلق أنشطته في العراق

قال التحالف الدولي ضد تنظيم داعش اليوم الخميس، إنه علق أنشطته العسكرية في العراق بما فيها التدريب مع الشركاء ودعم عملياتهم ضد التنظيم المتشدد، للتركيز على حماية القواعد العراقية التي تستضيف أفراد التحالف.

وفي سلسلة تغريدات على حسابه بموقع تويتر أعلن التحالف أن جهوده ستتركز في خمسة مجالات، في الوقت الحالي، خصوصا مكافحة دعاية داعش، وتحقيق الاستقرار وتعطيل التمويل.

ونوه التحالف الدولي إلى أنه ”ينتظر مزيدا من التوضيح بشأن الطبيعة القانونية وتأثير القرار على القوات الأجنبية التي لم يعد مسموحا لها البقاء في العراق، الذي أقره البرلمان العراقي يوم الأحد الـ 5 من يناير/ كانون الثاني“.

وكان البرلمان العراقي صوت في جلسة استثنائية، عقدها الأحد الماضي، على قرار يلزم الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، وتضمن القرار فقرات عدة، من أبرزها إلزام الحكومة بإلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد داعش، بعد انتهاء العمليات العسكرية والحربية، والعمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية في أرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن فجر الأربعاء، استهدافه قاعدتين أمريكيتين بالعراق، بعشرات الصواريخ الباليستية، ردا على مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، بغارة أمريكية في بغداد الجمعة.

كما تحدثت وكالة ”فارس نيوز“ شبه الرسمية، عن وقوع 80 قتيلا على الأقل، في الهجوم الذي قالت الوكالة إنه أوقع أضرارا كبيرة في قاعدة ”عين الأسد“ رغم محاولة الأمريكيين إخفاء الحقائق.

وبعد الهجوم الإيراني على القاعدتين، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب، أحيط علما بالهجوم، وأنه يتابع تطورات الأوضاع عن كثب.