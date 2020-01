انهيار المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني بالبكاء على الهواء (فيديو)

انهارالمتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، بالبكاء اليوم الجمعة، على الهواء؛ وهو ينعى قائد فيلق القدس، الجنرال قاسم سليماني؛ بغارة جوية قرب مطار بغداد الدولي، الليلة الماضية.

وظهر العميد رمضان شريف، وهو يتحدث لقناة ”خبر“ الإيرانية، وهو ينعي للشعب الإيراني مقتل الجنرال سليماني، الذي تم اغتياله مع نائب هيئة الحشد الشعبي في العراق، أبو مهدي المهندس.

