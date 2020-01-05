التحالف الدولي بقيادة أمريكا يوقف مهام التدريب والدعم للجيش العراقي

قال التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش، اليوم الأحد، إنه أوقف مهام التدريب والدعم للقوات العراقية؛ بسبب تكرار الهجمات الصاروخية على قواعد تضم قوات للتحالف.

وأضاف التحالف في بيان: ”أولويتنا القصوى هي حماية كل جنود التحالف الملتزمين بمهمة هزيمة داعش.. الهجمات الصاروخية المتكررة على مدى الشهرين الماضيين من عناصر كتائب حزب الله، تسببت في مقتل أفراد من قوات الأمن العراقية ومدني أمريكي“.

وتابع البيان قائلا: ”نتيجة لذلك، نحن ملتزمون بالكامل بحماية القواعد العراقية التي تستضيف قوات من التحالف.. لقد حد هذا من قدرتنا على القيام بمهام التدريب مع الشركاء ودعم عملياتهم ضد داعش، ولذلك أوقفنا تلك الأنشطة، والأمر قيد المراجعة المستمرة“.