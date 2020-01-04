”بلومبرغ“ أنفق 15 مليون دولار على إعلانات ”غوغل“ في شهرين

أنفق عمدة مدينة نيويورك السابق، مايكل بلومبرغ، 15 مليون دولار على إعلانات ”غوغل“ للترويج لنفسه رئيسا لأمريكا.

واعتمد بلومبرغ، البالغ من العمر 77 عاما، على إعلانات غوغل التي أنفق عليها مبالغ باهظة، رغم أن تقرير شفافية الإعلانات السياسية من ”غوغل“ لا يوضح بالضبط تكاليف تلك الإعلانات، إلا أن إعلانا مشابها استمر لمدة تسعة أيام، تكلف أكثر من 100 ألف دولار.

ووفقا لغوغل، أنفقت حملة بلومبرغ 15 مليون دولار على الإعلانات السياسية منذ أعلن ترشحه في نهاية تشرين الثاني نوفمبر، لرئاسة الولايات المتحدة.

وتعهد العمدة السابق بإنفاق ما يصل إلى مليار دولار من أمواله الخاصة لتمويل ترشحه، وتقدر ثروته بـ 50 مليار دولار.

منذ إعلان بلومبرغ، ظهرت مجموعة من التقارير توضح كيف ينفق المرشح أمواله، والتي تضمنت 38.1 مليون دولار على الإعلانات التلفزيونية لهذا الشهر وحده.

وعلى موقع فيسبوك، سوق الإعلانات السياسية الرئيسية الأخرى، أنفق أكثر من 170 ألف دولار يوميا خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الأول ديسمبر، وفقا لصحيفة ”واشنطن بوست“ في ذلك الوقت.

يعتبر المبلغ النقدي الذي أنفقه بلومبرج في السباق مذهل، لا سيما بالمقارنة مع المرشحين الآخرين.

وقال بلومبرغ في بيان: ”سأخوض انتخابات الرئاسة لأهزم دونالد ترامب وأعيد بناء أمريكا، لا يمكننا تحمل تصرفات الرئيس ترامب المتهورة وغير الأخلاقية لأربع سنوات أخرى“.

تصنف مجلة فوربس، بلومبرغ بأنه التاسع في قائمة الأكثر ثراء في العالم، إذ تقدر ثروته بنحو 55.5 مليار دولار.