تغريم ”بلومبرغ“ 7.6 مليون دولار بسبب تقرير صحفي مزيف

أصدرت إحدى الهيئات الفرنسية غرامة على وكالة ”بلومبرغ نيوز“ بقيمة 5 ملايين يورو (7.6 مليون دولار) بسبب الإبلاغ عن بيان صحفي مزيف حول شركة البناء ”فينشي“ قبل ثلاث سنوات والتي أدت إلى انخفاض أسهم المجموعة.

هيئة مراقبة الأسواق المالية الفرنسية يوم الاثنين (16 ديسمبر) قامت بتغريم بلومبرغ بغرامة قدرها خمسة ملايين يورو (7.6 مليون دولار) مقابل تقرير يستند إلى بيان صحفي مزيف أدى إلى انخفاض أسهم شركة البناء الفرنسية العملاقة فينشي ومحو مليارات الدولارات من قيمتها السوقية

قالت الهيئة إن وكالة الأنباء نشرت معلومات ”يجب أن تكون معروفة أنها خاطئة“ والتي من المرجح أن تجعل سعر سهم ”فينشي“ في مستوى غير طبيعي أو مصطنع.

وأوضحت الهيئة أن بلومبرغ في نوفمبر 2016، روجت معلومات كاذبة، قالت فيها إن شركة ”فينشي“ أقالت المدير المالي كريستيان لابيري واكتشاف مخالفات محاسبية جسيمة، بحسب تقرير slashdot.

وعقب نشر التقرير على الموقع الإخباري المعروف، انخفضت أسهم فينشي بنسبة 18 في المائة، ما دعا الهيئة إلى الترجيح أن تكون هذه المعلومات تم ترويجها بهدف التأثير على أسهم الشركة.

بعد 24 دقيقة من نشر البيان، قامت شركة فينشي عبر ممثليها بالقول ”جميع المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي مزيفة وضالة“ وقالت المجموعة إنها ”تحقق في جميع الإجراءات القانونية“.

ورغم أن هيئة السوق الأوربية المشتركة يشترط منح بدل للقواعد التي تحكم حرية الصحافة، فقد وجدت أن هذه القواعد لم تلتزم بها بلومبرغ ”بالنظر إلى فشلها في التحقق من المعلومات قبل النشر“، فيما قالت بلومبرغ نيوز في بيان إنها تعتزم الطعن في القرار.

وقال البيان: ”نشعر بخيبة أمل لقرار اليوم الذي فشل في إدراك الدور الحيوي الذي تلعبه الصحافة في مجتمع ديمقراطي“، ”لقد كانت بلومبرغ نيوز واحدة من ضحايا خدعة متطورة“.