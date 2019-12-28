بومبيو: نظام خامنئي يخشى مواطنيه

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن نظام رجل الدين المتشدد في إيران آية الله علي خامنئي، يخشى مواطنيه، مؤكدا أن خامنئي قام بقتل 1500 إيراني، في إشارة إلى قمع الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسبب رفع أسعار البنزين.

وذكر بومبيو في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“ أنه ”يحق للشعب الإيراني الحداد على 1500 ضحية تم ذبحهم على يد خامنئي خلال احتجاجات إيران. يخشى النظام مواطنيه، وقد لجأ مرة أخرى إلى العنف وإغلاق خدمة الإنترنت“.

وأدى الارتفاع المفاجئ في أسعار البنزين في إيران إلى تجمعات واسعة النطاق في العديد من المدن الإيرانية التي قمعتها قوات الأمن بشدة، فيما قالت منظمة العفو الدولية إن أكثر من 304 أشخاص قتلوا في الاحتجاجات الأخيرة.

لكن وكالة أنباء رويترز نقلت الأسبوع الماضي عن مصادر في الحكومة الإيرانية قولها ”إن 1500 شخص قتلوا خلال الاحتجاجات وإن الزعيم الإيراني أمر بإنهاء الاحتجاجات بأي طريقة“.

وذكرت وكالة ”إيلنا“ الإيرانية أن شبكة الإنترنت قطعت يوم الأربعاء الماضي في محافظات إيرانية عدة قبل توجيه دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإحياء ذكرى الضحايا بمناسبة مرور أربعين يوما على الاحتجاجات.