مايك بومبيو يصل إلى بغداد في زيارة مفاجئة

وصل وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة مفاجئة، وقد كان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في استقباله.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان في بيان مقتضب: أن “الأخير استقبل، برفقة لجنة العلاقات الخارجية النيابية، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو”، فور وصوله إلى بغداد”.

ويقوم بومبيو بجولة في عواصم بالشرق الأوسط، بعد أسابيع من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ أنه سيسحب كل القوات الأمريكية، البالغ قوامها نحو 2000 جندي، من سوريا؛ ما أثار قلق حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.

ومن المقرر أن يبحث بومبيو مع المسؤولين العراقيين هزيمة تنظيم داعش وتداعيات الحرب، وذلك ضمن جولة يقوم بها في الشرق الأوسط يطمئن الحلفاء فيها على التزام الولايات المتحدة بالمنطقة .

وكان وزير الخارجية محمد علي الحكيم، قد كشف في وقت سابق، عن قدوم 4 وزراء خارجية إلى العراق الشهر الجاري، بينهم الأميركي بومبيو ووزير الخارجية الإيراني محمد ظريف.