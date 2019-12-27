نائب إيراني: حكومة روحاني تهدد بالاستقالة إذا لم تمرر الموازنة

قال نائب في البرلمان الإيراني، إن حكومة الرئيس حسن روحاني، هددت بتقديم استقالته في حال لم يمرر البرلمان مشروع الموازنة للعام المقبل، والتي قدمها في الثامن من ديمسبر الجاري.

وأضاف عضو لجنة الموازنة بالبرلمان الإيراني نصر الله بجمانفر، يوم الخميس، أن ”رئيس لجنة التخطيط وإعداد الموازنة في البلاد محمد باقر نوبخت، هدد أعضاء البرلمان أنه في حال تم رفض مشروع الموازنة العامة، فإن الحكومة ستستقيل“.

وتابع أن ”نوبخت أبلغنا بأن روحاني سيضطر للجلوس في منزله والإدلاء ببيان يقول فيه إننا أردنا نعمل ونحقق مصالح الشعب، بينما منعها الآخرون“، في إشارة إلى أعضاء البرلمان.

وفي الاسبوع الماضي، وصف عضو البرلمان الإيراني، علي بختيار، مشروع الموازنة للعام المقبل بأنه ”غير واقعي“.

وأشار بختيار إلى أن الميزانية ”غير قابلة للتنفيذ ولا يمكن الوصول إليها، وأن جميع الأجزاء كانت غير واقعية وأنه لم يتم دراستها بشكل عميق من قبل الخبراء والمختصين“.

ولم يستبعد النائب علي بختيار أن تواجه إيران في منتصف العام المقبل مشكلات اجتماعية وأمنية، وقال إن ”عدم توقع الإيرادات للعام المقبل سيجعل البلاد تواجه مشكلات اجتماعية وأمنية“.

وواجه مشروع قانون الموازنة التي قدمها الرئيس حسن روحاني، انتقادات، بما في ذلك أن مركز أبحاث المجلس قال إن كمية كبيرة من موارده ”غير واقعية“ وأنه يتعين على الحكومة تقديم ”مشروع إصلاح“.

وقال روحاني خلال تقديمه لمشروع الموازنة التي بلغت 134 مليار دولار، إن ”موازنة العام القادم (تبدأ في 21 مارس/ آذار 2020)، ستكون موازنة ”الصمود والتصدي للحظر المفروض على إيران“.