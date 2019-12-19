أمريكا تفرض عقوبات على قاضيين إيرانيين

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قاضيين إيرانيين تتهمهما بمعاقبة مواطنين إيرانيين وآخرين من مزدوجي الجنسية بسبب ممارستهم حق حرية التعبير والتجمع.

وأضافت الوزارة في بيان أن القاضيين أبو القاسم صلواتي، ومحمد مغيثة ”أشرفا على إجهاض النظام الإيراني للعدالة في محاكمات صورية جرت فيها معاقبة صحفيين، ومحامين، ونشطاء سياسيين، وأفراد من أقليات عرقية ودينية إيرانية، لممارستهم حرية التعبير والتجمع، وصدرت بحقهم أحكام مطوّلة بالسجن والجلد وحتى الإعدام“.

في هذه الأثناء؛ قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة ستفرض قيودا على إصدار تأشيرات لمسؤولين إيرانيين حاليين وسابقين وصفهم بأنهم ”متورطون في إساءة معاملة واحتجاز محتجين سلميين“، وذلك وسط تشديد واشنطن حملتها على الجمهورية الإسلامية.

وبدأت الاضطرابات في إيران يوم 15 نوفمبر تشرين الثاني، بعدما رفعت الحكومة الإيرانية أسعار الوقود بشكل مفاجئ بما يصل إلى 300 بالمئة.

وامتدت الاضطرابات إلى أكثر من مئة مدينة وبلدة وتحولت لاحتجاجات سياسية مع مطالبة محتجين شبان وعمال بتنحي الزعماء الدينيين.