ظريف يصف ”الخزانة الأمريكية“ بـ“السجّان“ ويعتبر العقوبات ”إرهابًا“

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بأنه ”ليس أكثر من حارس سجن“.

وكتب ظريف في تغريدة عبر حسابه الرسمي في ”تويتر“، حيث يزور بنغلادش منذ أمس: ”مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية، ليس أكثر من حارس سجن، إذا تقدمت بطلب للحصول على إعفاء، فسيتم نقلك إلى الحبس الانفرادي من أجل الوقاحة. وإذا سألت مرة أخرى، ستواجه حبل المشنقة“.

وأضاف ”الطريقة الوحيدة لتخفيف الإرهاب الاقتصادي الأمريكي (العقوبات)، هي أن تقرر في النهاية تحرير نفسك من حبل الجلاد“.

كما قال ظريف في تدوينة عبر حسابه على ”انستغرام“، إن واشنطن فرضت عقوبات جديدة تهدف إلى القضاء على تهريب النفط الإيراني، مبينًا أن ”منح واشنطن جائزة مالية لقبطان ناقلة النفط الإيراينة هو ابتزاز تام“.

ويوم أمس الأربعاء، هاجم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف العقوبات الأمريكية التي جعلت من الصعب على الدول الأخرى التجارة مع إيران.

وحث ظريف في مؤتمر صحفي، الدول بما في ذلك بنغلادش، على عدم الرضوخ لما أسماه ”الإرهاب الاقتصادي“ من قبل حكومة الولايات المتحدة.

وقال ”الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة ضد إيران تعاقب الدول التي ترغب في الالتزام بالقانون، لأن قرار مجلس الأمن رقم 2231 يدعو الدول الأعضاء إلى تطبيع العلاقات التجارية مع إيران“.

وأضاف ظريف ”في هذه العملية تضر الولايات المتحدة بتلك الدول تمنعها من التداول مع شريك مهم، خاصة في سوق البتروكيماويات“.