برلمانية إيرانية تنتقد النظام لإهماله السكان العرب بمحافظة خوزستان (صور)

هاجمت البرلمانية الإيرانية، برفانة سلحشوري، سلطات بلادها، لما اعتبرته الإهمال المتعمد لمحافظة خوزستان (جنوب)، التي يُمثل العرب غالبية سكانها، وذلك في ظل تعاظم الأزمات البيئية والاقتصادية التي تلاحق المواطنين.

وكتبت سلحشوري عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“ تعليقًا على أزمة فيضانات المياه والصرف الصحي التي تؤرق أهالي خوزستان أخيرًا، قائلة: ”ما ذنب أهالي خوزستان؟ هؤلاء المواطنون ليسوا أجانب. فالنفط والغاز يأتينا من خوزستان والدفاع عن البلاد يكمن في خوزستان“.

وتابعت في تغريدتها: ”أما الآن وبعد 30 عامًا من الحرب الإيرانية- العراقية في الفترة 1980-1988، لا توجد مياه صحية، ولا هواء سليمًا، ولا إدارة قادرة ومتعاطفة مع المواطنين المعانين والمحبطين“.

وخاطبت مسؤولي النظام الإيراني قائلة: ”ماذا فعلنا بجميع هذه النعم، وكيف وصل حال إيران إلى هذا؟ فيا أيها المسؤولون تحركوا“.

وكشفت تقارير محلية في وقت سابق عن اجتياح مياه الفيضانات العديد من مدن خوزستان، ومنها الأهواز وعبادان وماهشهر وغيرها، بسبب هطول الأمطار الغزيرة، فيما أعلنت السلطات في إقليم خوزستان يوم أمس الثلاثاء عطلة رسمية، باستثناء الدوائر الخدمية.

وكان تقرير لوكالة ”تسنيم“ الإيرانية، أشار في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى معاناة أهالي مدينة الأهواز من أزمة ارتجاع مياه الصرف الصحي والمجاري في الشوارع، وذلك نظرًا لتردي بنية الصرف الصحي التي يعود تاريخها إلى 70 عامًا، مؤكدًا أنه رغم تزايد شكاوى المواطنين، إلا أن السلطات لم تُقدم على حل الأزمة حتى الآن.

وتشهد مدن خوزستان وأبرزها الأهواز تهميشًا من قبل السلطات الإيرانية في تقديم الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم وغيرها، فيما يرى مراقبون أن ما تشهده هذه المدن من تردي الخدمات يُمثل إهمالًا متعمدًا من سلطات النظام الإيراني، بهدف تصفية العنصر العربي الذي يُمثل غالبية السكان.