مسؤول أمريكي: قدرة تحمل النظام الإيراني على الضغط أصبحت أقل

قال المبعوث الأمريكي للشؤون الإيرانية برايان هوك، الخميس، إن قدرة النظام الإيراني على تحمل الضغوط أصبحت أقل، مشيرًا إلى أن استمرار سياسة الضغط الأقصى التي تتبعها الولايات المتحدة ضد النظام ستجعله يفقد قدرته.

ورفض هوك، في كلمة له في المجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية، وصف النظام الإيراني للمشاركين بالاحتجاجات الشعبية الأخيرة بـ“مثيري الشغب والأوباش“، قائلًا: إن ”الأوباش هم من أطلقوا الرصاص على الناس“.

وأضاف أن ”الجمهورية الإسلامية ضيّعت فرصة أربعين عامًا لتحسين أوضاعها الاقتصادية، لكنها فضلت الإنفاق على تصدير الثورة. النظام الإيراني فقد كل اعتباره ومكانته والشعب الإيراني تعب من قادته الذين يصفون المحتجين بمثيري الشغب والأوباش“.

وقال إن الحكومة الإيرانية كانت ”خالية من الناحية الاقتصادية، وكان عليها إما طباعة النقود أو حرمان الناس من حقوقهم ومعاشاتهم“.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أنه مع تقلص صادرات النفط الإيراني لن تتمكن إيران بعد الآن من الاحتفاظ بشركاتها المربحة، و“لا توجد طريقة أخرى لذلك“، مضيفًا أن ”قائمة طويلة من الإحصاءات التي تشير إلى تدهور الوضع الاقتصادي في إيران بعد العقوبات“.

وقال برايان هوك: ”إن العقوبات كشفت عن أوجه قصور هيكلية في الاقتصاد الإيراني“، مضيفًا أن ”الاقتصاد الإيراني تبدل إلى الفساد الحكومي المستفحل“، منوهًا إلى أن ”المؤسسات الدينية والعسكرية لم تعد خاضعة للضرائب وأن الحكومة الإيرانية مارست ضغوطًا على الطبقة الوسطى“.

وأضاف هوك أن ”الجمهورية الإسلامية لديها الآن 100 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي، ولكن بسبب العقوبات هناك 10 % فقط متاحة للمسؤولين الإيرانيين“، مؤكدًا على مسألة الفرق بين احتياطيات النقد الأجنبي والوصول إلى احتياطيات النقد الأجنبي.

وبدأت الولايات المتحدة منذ انسحابها من الاتفاق النووي في مايو العام الماضي بحملة ”سياسة الضغط الأقصى“ التي خلقت للنظام الإيراني مشاكل اقتصادية ومعيشية كبيرة.

وتماشيًا مع هذه السياسة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على شبكة شحن إيرانية تهرب معدات عسكرية إلى اليمن نيابة عن ”الحرس الثوري“، و3 وكلاء تابعين لشركة ”ماهان“ للطيران.