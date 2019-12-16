إيران: زيارة روحاني إلى اليابان لا علاقة لها بالتفاوض مع أمريكا‎

نفى المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، اليوم الإثنين، أن تكون الزيارة المرتقبة للرئيس حسن روحاني أواخر الشهر الجاري إلى العاصمة اليابانية طوكيو، مرتبطة بمساعي التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ربيعي خلال مؤتمر صحافي، إن ”زيارة الرئيس روحاني القادمة إلى طوكيو غير مرتبطة بالتفاوض مع الولايات المتحدة، لكن أصدقاءنا في اليابان لديهم بعض المبادرات ونحن سندرسها“.

وأضاف ربيعي، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن ”اليابان بلد صديق وزيارة الرئيس حسن روحاني يمكن أن تثمر عن بعض المنجزات بالنسبة لنا“، مبينًا أنه ”سيتم مناقشة كل من المحادثات الاقتصادية الثنائية وقضايا أخرى بين إيران واليابان“.

وبشأن ما يطرح داخل إيران عن استقالة الرئيس روحاني، قال المتحدث باسم الحكومة ”لم تجر مناقشة استقالة الرئيس أو مغادرته منصب الرئاسة المبكرة، ولا يوجد طرف سياسي داخل إيران يدعم الاستقالة“.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي في وقت سابق اليوم، إن ”زيارة روحاني إلى اليابان جاءت بعدما قدمت اليابان مقترحات لتخفيف التوترات بالمنطقة“، مبينًا أن ”الهدف من هذه الزيارة توسيع العلاقات بين طهران وطوكيو“.

ومن المقرر أن يصل الرئيس حسن روحاني إلى اليابان في 20 من الشهر الجاري وستستمر هذه الزيارة لمدة يوم واحد؛ بحسب ما ذكر نائب وزير الخارجية عباس عراقجي في وقت سابق، وهي أول زيارة لرئيس إيراني إلى اليابان منذ عام 2000.