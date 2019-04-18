حسن روحاني: أمريكا لا تريد استقرار إيران

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، الولايات المتحدة بالعمل على زعزعة استقرار بلاده، معتبراً أن القوات المسلحة الإيرانية أقوى من أي وقت مضى، مبينا أن الطريق الذي اتبعته أمريكا ضد بلاده ”خطأ“.

وقال روحاني في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، بمناسبة يوم الجيش الإيراني، والذي أقيم وسط العاصمة طهران ”من أهم مفاخر قواتنا المسلحة محاربة الإرهاب وتحديداً ما قام به الحرس الثوري“، الذي صنفته الولايات المتحدة مؤخراً منظمة إرهابية أجنبية.

وأكد روحاني ”أمريكا لا تريد لإيران أن تكون قوية ولا الاستقرار والأمن للمنطقة، لكن قواتنا المسلحة اليوم أقوى من أي وقت مضى وستقف بوجه تلك المخططات الأمريكية“، لافتاً إلى أن ”واشنطن لم تتوقع أن تتمكن شعوب المنطقة من طرد الإرهاب من بلادهم بمساعدة الشعب الإيراني“.

وتابع الرئيس الإيراني، أن ”أمريكا اليوم غاضبة من الشعب الإيراني بسبب صموده طيلة 40 عامًا في وجه المؤامرات، ومنذ 18 عامًا إلى اليوم ونحن نشاهد الجرائم الأمريكية من أفغانستان إلى العراق وسوريا ولبنان واليمن“، وفق تعبيره.

وأشاد روحاني بما وصفه بـ“وقوف الشعب الإيراني“ إلى جانب قوات الحرس الثوري، بعدما أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب وضعه على قائمة المنظمات الإرهابية.