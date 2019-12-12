”أزمة مالية“ تهدد الانتخابات الثالثة في إسرائيل

قالت صحيفة إسرائيلية، اليوم الخميس، إن إجراء انتخابات ثالثة للكنيست سيكبد إسرائيل 10 مليارات شيكل (3 مليارات دولار)، فيما أكدت لجنة الانتخابات أن الميزانية المتوفرة لن تكون كافية لإجرائها.

وذكرت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ الإسرائيلية أنّ ”ما لا يقل عن 10 مليارات شيكل هو الثمن الذي ستضطر إسرائيل لدفعه وخسارته اقتصاديًا، بفعل هذه الانتخابات المتكررة“.

وأضافت أن هذه المبالغ تتضمن ميزانية لجنة الانتخابات وتمويل الأحزاب، وارتفاع معدل الأجور 200% للعاملين الذين يعملون في ذلك اليوم، إلى جانب تعطيل الطرق وعمل السيارات وغيرها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحد الأدنى لتكلفة الإجازة خلال الانتخابات في اليوم، سيصل إلى ما لا يقل عن مليار شيكل، وقد تصل إلى ملياري شيكل (550 مليون دولار)، في حال جرى حساب إجمالي الناتج المحلي.

وفي سياق متصل، قالت مديرة لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية أورلي عداس، إن ”ميزانية 329 مليون شيكل (90 مليون دولار)، لن تكفي لتغطية نفقات انتخابات الكنيست الـ23“.

ولم توضح المسؤولة الإسرائيلية كيف سيتم توفير المبلغ المطلوب، أو التدابير الطارئة والخطوات المكررة بعدما صادق البرلمان على حل نفسه.

لكنها قالت في تصريحات سابقة إنه ”لم يتم تخصيص ميزانية للتحضير للانتخابات الثالثة، فضلاً عن وجود 30 موظفًا في اللجنة، في حين أنها تحتاج إلى 40 ألف موظف.

وتواجه إسرائيل أزمة كبيرة، بعد فشل تشكيل الحكومة الإسرائيلية بناء على نتائج الانتخابات التي أجريت لمرتين خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ صوَّت الكنيست الإسرائيلي على حل نفسه، تمهيدًا للانتخابات الثالثة التي ستجري في آذار/مارس من العام المقبل.