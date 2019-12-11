نتنياهو يدرس مقترحًا أخيرًا لتجنب الانتخابات الثالثة في إسرائيل

كشف مسؤولون إسرائيليون، مساء اليوم الأربعاء، عن نية رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، دراسة مقترح بالتخلي عن الحصانة من الملاحقة القانونية؛ لإفساح المجال أمام جهود تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل، قبيل ساعات من حل الكنيست الإسرائيلي.

وقال موقع ”i24 news“ الإسرائيلي الناطق بالعربية، نقلًا عن مسؤولين في حزب الليكود الذي يقوده نتنياهو، إن“رئيس الحكومة المنتهية ولايته، يدرس إمكانية الإعلان في الكنيست عن عزمه التنازل عن الحصانة إذا تم تشكيل حكومة، وبالتالي تجنب حل الكنيست وخوض انتخابات ثالثة“.

وأضاف المسؤولون في حزب الليكود الذي يرأسه نتنياهو أن“الهدف من إمكانية إعلان نتنياهو التنازل عن الحصانة، الكشف عن معارضة تحالف كحول لفان، الذي يقوده بيني غانتس، تشكيل حكومة وحدة، ولدراسة مدى جدية رئيس حزب ”يسرائيل بيتينو“ أفيغدور ليبرمان، حول تشكيل حكومة الوحدة في إسرائيل”.

ولفت الموقع إلى أنه لا توجد أي أهمية لتصريحات نتنياهو في الكنيست في حال أعلن أنه يتنازل عن الحصانة في حال تقديم لائحة اتهام ضده، إلا إذا قدم رسالة رسمية لرئيس الكنيست يولي أدلشتاين، حول هذا الخصوص.

ووافقت لجنة الكنيست البرلمانية الاسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، على بدء إجراءات سن قانون حل الكنيست الحالية، استعدادًا لانتخابات مبكّرة، بعد فشل جهود نتنياهو وغانتس، بتشكيل حكومة إسرائيلية، منذ انتهاء الانتخابات الماضية، ما يعني وصول إسرائيل لانتخابات ثالثة خلال أقل من عام.

وسيمدد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، المهلة الممنوحة للكنيست في حال حدوث أي اختراق في ملف تشكيل الحكومة الإسرائيلية، حيث يتيح القانون الإسرائيلي له تمديد مهلة الكنيست لأسبوعين آخرين، أملًا بتجنب انتخابات ثالثة.