الكنيست الإسرائيلي يقر بالقراءة الأولى حل نفسه والذهاب لانتخابات ثالثة

وافق الكنيست الإسرائيلي، مساء الأربعاء، بالقراءة الأولى، على مشروع قانوني يقضى بحل ”كنيست 22″، والذهاب إلى انتخابات برلمانية ثالثة في إسرائيل في الثاني من آذار/ مارس المقبل.

جاء ذلك، بعد جلسة نقاش لمشروع القانون وعرضه على التصويت بالقراءة الأولى، وذلك وفق ما أوردت قناة ”مكان“ العبرية.

وفي وقت سابق، نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مقطع فيديو اتهم فيه حزب ”أزرق أبيض“ بزعامة بيني غانتس بفرض انتخابات جديدة للكنيست.

فيما كشف مسؤولون إسرائيليون، مساء الأربعاء، عن نية رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، دراسة مقترح بالتخلي عن الحصانة من الملاحقة القانونية، لإفساح المجال أمام جهود تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل.

وقال موقع ”i24 news“ الإسرائيلي الناطق بالعربية، نقلًا عن مسؤولين في حزب الليكود الذي يقوده نتنياهو، إن ”رئيس الحكومة المنتهية ولايته، يدرس إمكانية الإعلان في الكنيست عن عزمه التنازل عن الحصانة إذا تم تشكيل حكومة، وبالتالي تجنب حل الكنيست وخوض انتخابات ثالثة“.

وأضاف المسؤولون أن ”الهدف من إمكانية إعلان نتنياهو التنازل عن الحصانة، الكشف عن معارضة تحالف أزرق أبيض، تشكيل حكومة وحدة، ولدراسة مدى جدية رئيس حزب يسرائيل بيتينو أفيغدور ليبرمان، حول تشكيل حكومة الوحدة في إسرائيل”.