إيران .. اعتقال 10 مشاركين في ”احتجاجات البنزين“ بمحافظة فارس

اعتقلت السلطات الأمنية في محافظة فارس جنوب إيران، اليوم الخميس، 10 ممن وصفتهم بـ ”مثيري الشغب والاضطرابات“ في المحافظة، خلال مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام منتصف نوفمبر الماضي.

وقال قائد شرطة محافظة فارس اللواء رهام بخش حبيبي، لوكالة أنباء الطلبة ”إيسنا“، إن ”قوات الأمن تمكنت من اعتقال 10 آخرين من مثيري الاضطرابات والشغب واستهداف الممتلكات العامة في المحافظة“.

وأضاف اللواء حبيبي أن ”قوات الشرطة في محافظة فارس قامت بمتابعة دقيقة وتعاون مع جهاز المخابرات وتمكنت من التعرف على 8 من عناصر مثيري الاضطرابات في مدينة كازرون واثنين في مقاطعة ممسني بمحافظة فارس وجرى اعتقالهم في عمليتين منفصلتين“.

وفي وقت سابق، أعلن قائد شرطة مقاطعة فارس القبض على أكثر من 20 من المحتجين الذين وصفهم بـ“مثيري الاضطرابات وتدمير الممتلكات العامة في المحافظة“.

وفي 25 من نوفمبر الماضي، أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني حسين نقوي حسيني، اعتقال سبعة آلاف متظاهر في عموم إيران خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد على مدى أسبوع على خلفية رفع أسعار البنزين.

وترفض السلطات الحكومية الإيرانية الكشف عن قتلى وجرحى ومعتقلي الاحتجاجات الأخيرة، فيما تزعم أن أغلب المتظاهرين قتلوا بأسلحة مشبوهة وليس بأسلحة تابعة لقوات أمنية.