إيران .. سجن 4 ناشطات ضد الحجاب الإجباري

قضت محكمة إيرانية بسجن أربع ناشطات 4 سنوات وشهرين لكل منهن بسبب نشاطهن ضد قمع النظام للمرأة وفرض الحجاب الإجباري، وفق ما أفاد تقرير لموقع ”ايران واير“ المعارض، اليوم الخميس.

ووجهت المحكمة الثورية في طهران للناشطات وهن: ناهيد شقاقي، واكرم نصيريان، واسرين دكالة، ومريم محمدي واللاتي ينتمين لجمعية ”نداء نساء إيران“، تهمًا من قبيل العمل والترويج ضد النظام وأمن الدولة، وذلك بعد اعتقالهن واحتجازهن من قبل قوات الاستخبارات الإيرانية في ربيع العام الجاري.

وجمعية ”نداء نساء إيران“ هي جمعية مدنية ناشطة في حقوق المرأة الإيرانية، فيما تؤكد أنها تعمل على انعكاس القضايا الاجتماعية التي تتعرض لها النساء في إيران في ظل تراجع حقوق المرأة وفرض النظام قيودًا على عمل وأنشطة المرأة.