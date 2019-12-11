  إيران: تفوقنا على قطر في إنتاج الغاز بحقل ”فارس الجنوبي“ رغم العقوبات  

أعلنت إيران تفوقها على قطر في إنتاج الغاز بحقل ”فارس الجنوبي“ المشترك بين البلدين، رغم المساعدات الدولية التي تستعين بها الدوحة والعقوبات التي تواجهها طهران، وفق ما أكده تقرير لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ”ايرنا“، اليوم الأربعاء .

واعتبرت الوكالة في تقريرها الذي جاء بعنوان: ”كيف سبقت إيران قطر في ماراثون إنتاج الغاز؟“، أنه رغم مشاركة إيران وقطر في إنتاج الغاز بحقل فارس الجنوبي حتى عام 2013 ورغم العقوبات التي أسفرت عن انسحاب كبرى شركات التنقيب من التعامل مع إيران، إلا أن طهران تقدمت على الدوحة في إنتاج الغاز بهذا الحقل العملاق.

وكشفت أن طهران عملت خلال الست سنوات الأخيرة على تمركز الاستثمارات في حقل فارس الجنوبي ما أسهم في زيادة إنتاج الغاز إلى حد أن حصة إيران باتت تفوق قطر في إنتاج الغاز بفارق سيصل لأكثر من 120 مليون متر مكعب في اليوم.

وأوضحت الوكالة الإيرانية أن إيران تمكنت من زيادة إنتاجها من الغاز في حقل فارس الجنوبي من 65 مليون متر مكعب في اليوم، إلى نحو 700 مليون متر مكعب خلال 18 عامًا من العمل والتطوير في الحقل، بينما وصل إنتاج قطر حتى الآن إلى حوالي 566 مليون متر مكعب فقط.

وأردفت بقولها: ”رغم أن قطر استعانت بمساعدة شركات دولية منذ بدء تطوير حقل فارس الجنوبي حتى ارتفع إنتاجها من الغاز نحو 40 مليون متر مكعب عن إيران، إلا أن هذا الرقم استقر لدى الدوحة دون زيادة أخرى حتى الآن في ظل تطوير إيران للإنتاج“.

ويُعد حقل فارس الجنوبي أكبر حقل غاز بالعالم، حيث يضم 50.97 ترليون متر مكعب من الغاز، فيما تتقاسمه كل من قطر وإيران، إذ تبلغ مساحة الحقل نحو 9,700 كيلومتر مربع منها 6,000 في مياه قطر الإقليمية و3,700 في المياه الإيرانية.