إيفانكا ترامب تشارك في ”منتدى الدوحة“

المصدر: ا ف ب

ستشارك إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي، ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، في مؤتمر دولي يعقد في قطر، هذا الأسبوع، بحسب ما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء.

وستقوم إيفانكا ترامب، وهي رسميًا مستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ”بالمشاركة في برنامج المنتدى، وستلتقي بمسؤولين من الحكومة وقطاع الأعمال، فيما يتعلق بأهداف اقتصادية رئيسية“.

ويعقد ”منتدى الدوحة“ الدبلوماسي السنوي في 14 و15 من كانون الأول/ديسمبر في العاصمة القطرية. ويشارك فيه في العادة عدد من المسؤولين الإقليميين والعالميين.

وكانت إيفانكا رافقت والدها دونالد ترامب في عام 2017، في أول رحلة خارجية له إلى السعودية. وتعهدت السعودية في حينه بدعم مشاريع نسائية بقيمة مليار دولار.

وبحسب البيان الأمريكي، فإن منوتشين سيبحث مع نظرائه ”مبادرات الأمن القومي لمكافحة الإرهاب والتمويل غير المشروع“.