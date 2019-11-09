لماذا قبّلت المغربية عائشة بورقيب يد إيفانكا ترامب؟ (فيديو)

برّرت السيدة المغربية عائشة بورقيب، التي أثارت جدلًا واسعًا بتقبيلها يد نجلة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب، سبب إقدامها على الأمر، بأنها كانت سعيدة للغاية بزيارة إيفانكا إلى ديارها، مضيفة أنها تفاجأت باقتراب ابنة الرئيس الأمريكي منها ومعانقتها لها، ما جعلها ترد واجبها بأفضل منها، وتقبل يدها.

وأضافت السيدة المغربية، في لقاء تلفزيوني، تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي على ”انستغرام“، أنه من عادات قريتهم رد واجب المقابلة بأفضل منه، لذا فهي فعلت الواجب ولم تقلل من نفسها، قائلة: ”كبّرت بيا وأنا نكبّر بيها، معها غادي تحرر الأرض“، في إشارة إلى تكبير إيفانكا لمقامها أولًا، ثم تكبير المغربية لمقام ابنة الرئيس الأمريكي.

وأكدت بورقيب أن تقبيل اليد في قريتهم ليس عيبًا، إنما هو تعبير عن احترام أهل القرية لضيوفهم أيًا كانوا، منوهة بأن إيفانكا أهدتها وسامًا شرفيًا هي و5 نساء أخريات، مما دفعها للإعلان بأنها ونساء القرية سيعملن على إنشاء جمعية نسائية خاصة بتربية البقر.

وكانت مستشارة البيت الأبيض وابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب، قد أثارت الجدل بصورةٍ تجمعها بسيدة مغربية، أثناء قيامها بجولة تتضمن لقاء عائلاتٍ مغربية ونساءٍ استفدن من تغييرات سمحت لهن بامتلاك أراضٍ زراعية.

وظهرت إيفانكا في الصورة وهي تتابع بابتهاج تقبيل سيدة من قرية نواحي سيدي قاسم ليدها، وتدعى عائشة بورقيب، أثناء لقائهما في بستان زيتون، تملكه عائشة البالغة 59 عامًا وتزرع فيه أشجار الزيتون والخضراوات، وتربّي فيه الأبقار.