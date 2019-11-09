إيفانكا ترامب تلفت الأنظار بالزي التقليدي المغربي (صور)

منذ وصولها إلى المغرب في إطار زيارة عمل، لفتت إيفانكا ترامب، ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنظار وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وكذا رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالاتها المميزة والتي حملت لمسة مغربية تقليدية.

وخلال ظهورها الأول بمدينة الرباط، يوم الأربعاء، مع الأميرة لالة مريم شقيقة العاهل المغربي، ارتدت إيفانكا ترامب سترة رمادية تقليدية الصنع ”مطروزة“ بشكل أنيق.

وإلى جانب السترة الرمادية، ظهرت ابنة الرئيس الأمريكي في اليوم الموالي في مدينة ”سيدي قاسم“ وسط المملكة، مرتدية سترة تقليدية قصيرة مرصعة بخيط أسود ويطلق عليها أصحاب الصناعة التقليدية ”الراندا“، إلى جانب حزام من نفس اللون.

وفي اليوم الموالي، تألقت إيفانكا ترامب مرة أخرى في ظهورها مع رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، بالعاصمة الرباط، أثناء ترؤس حفل التوقيع على اتفاق للتعاون بين المملكة المغربية وهيئة تحدي الألفية، يتعلق بتنزيل مشروع حكامة العقار.

وظهرت إيفانكا مرتدية قطعتين و“سلهاما“ بتصاميم بيضاء وصفراء مرصعة بالأخضر وفق الطابع ”البلدي“ بتطريز يدوي.

وخلال حفل عشاء رسمي أقامه العاهل المغربي على شرف ضيفة المملكة إيفانكا، تألقت هذه الأخيرة بقفطان مغربي.

وتقف وراء هذه الإطلالات مصممة الأزياء المغربية ”فضيلة الكادي“.

واستطاعت المصممة المغربية فرض أسلوب التطريز الكلاسيكي و“السفيفة“، التي دمجتها مع إطلالة عصرية في جل إطلالات إيفانكا ترامب.

وأكدت فضيلة الكادي في تصريحات صحفية أنها ترغب من خلال هذه التصاميم في صون الصناعة التقليدية المغربية والتي تعد ”تراثا وهوية يفخر بها كل المغاربة“. وفق تعبيرها.

وتزور إيفانكا ترامب، المغرب من أجل الترويج لمبادرة المرأة العالمية للتنمية والازدهار، وهي مبادرة أطلقتها إيفانكا ترامب بداية السنة الجارية للتمكين الاقتصادي لفائدة النساء في البلدان النامية.