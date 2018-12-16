قرقاش: تصريحات الوزير الألماني سيغمار غابرييل في منتدى الدوحة غير صحيحة

نفى وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، تصريحات أدلى بها الوزير الألماني السابق سيغمار غابرييل في منتدى الدوحة المنعقد في العاصمة القطرية.

وكان غابرييل قال في المنتدى إن “المنطقة في أزمة قطر لم تكن بعيدة عن تدخل عسكري”.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بـ”تويتر” إن هذا التصريح “غير صحيح ويجانب الواقع”، مشيرًا إلى أن “قرار الدول الأربع اتُخذ بناء على دعم قطر للتطرف والتدخل في شؤونها، آنذاك قابلت غابرييل في برلين، وكان متفهمًا لأسباب الأزمة”.

تصريح سيغمار غابرييل الوزير الألماني السابق في منتدى الدوحة ان المنطقة في أزمة قطر لم تكن بعيدة عن تدخل عسكري غير صحيحة وتجانب الواقع، قرار الدول الأربع اتخذ بناء على دعم قطر للتطرف والتدخل في شؤونها، آنذاك قابلت غابرييل في برلين وكان متفهما لأسباب الأزمة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 16, 2018

وأضاف في تغريدة ثانية أن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع لدرء التدخلات القطرية سيادية وسياسية، وتهدف إلى تغيير التوجه القطري المخرب”.

وقال “ندرك أن الدوحة ستعود إلى رشدها وإلى محيطها الخليجي في الوقت المناسب وتصريح غابرييل مكاني بامتياز وجانبه الصواب”.

الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع لدرء التدخلات القطرية سيادية وسياسية وتهدف إلى تغيير التوجه القطري المخرب، وندرك ان الدوحة ستعود إلى رشدها والي محيطها الخليجي في الوقت المناسب وتصريح غابرييل مكاني بامتياز وجانبه الصواب. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 16, 2018

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يُصدر فيها “غابرييل” تصريحات منحازة لقطر.

ففي بداية أزمة قطر وصف مطالب الدول المقاطعة بأنها “مستفزة”، قبل أن يتراجع لاحقًا خلال زيارته للمملكة، بينما بقي موقف ميركل ثابتًا، ولمّحت إلى تفهمها لقرار دول المقاطعة، حين صرّحت أن قطر أبلغتها أنها ستقوم بكل ما في وسعها، لمكافحة الإرهاب الدولي.

ويقول الدكتور “غيدو شتاينبرغ” كبير الباحثين لشؤون الشرق الأوسط في المعهد الألماني للدراسات الدولية والأمنية إن غابرييل اشتراكي آيديولوجي، بينما ميركل تنتمي للمحافظين.

ويشير “غيدو” إلى انتماء غابرييل للجناح الليبرالي في الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وبالتالي تحفّظه تجاه دولة ملكية تقليدية ذات خلفية دينية مثل المملكة السعودية، وتوجيه سهام النقد لها يأتيان على أساس آيديولوجي دون نظر للتبعات.