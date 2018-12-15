ظريف من الدوحة: إذا أرادت أمريكا الحوار مع إيران فعليها إعلان أهدافها

طالب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، السبت، الولايات المتحدة الأمريكية بإعلان أهدافها إذا كانت تريد الحوار مع إيران.

وقال ظريف في حديث لقناة “الجزيرة” الناطقة باللغة الإنجليزية، خلال مشاركته بمنتدى الدوحة 2018، الذي يعقد تحت عنوان “صنع السياسات في عالم متداخل”: “نحن لا نتفاوض من أجل التقاط الصور وتوقيع وثيقة من ورقتين”، في إشارة إلى لقاء الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية.

وأضاف الوزير الإيراني أنه “إذا كانت الولايات المتحدة تريد التفاوض مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عليها أن تحمل هدفًا لهذا الحوار”، مشيرًا إلى أن “إيران لا تتفاوض حول صواريخها، وأمريكا ليست في موقع يؤهلها للحديث عن قرار ٢٢٣١ التابع لمجلس الأمن الدولي، فهي التي خرقته”.

وانسحبت الإدارة الأمريكية، في مطلع أيار/مايو الماضي، من الاتفاق النووي، وقامت بإعادة فرض العقوبات على طهران.