أنور قرقاش يدعو لموقف عربي ودولي حاسم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق مدينة القدس

دعا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية د.أنور قرقاش، السبت، إلى موقف عربي ودولي حاسم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق مدينة القدس المحتلة ومقدساتها.

وقال قرقاش في تغريدة له على تويتر، إن “ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى المبارك والمصلين تحد خطير ومستمر والتصعيد عبر هذه الاعتداءات بحق مدينة القدس المحتلة ومقدساتها لا بد من مواجهته عبر موقف عربي ودولي حاسم”.

وكانت السلطات القائمة على المسجد الأقصى، أعلنت الجمعة، أن الشرطة الإسرائيلية دخلت المسجد، بعد مواجهات عنيفة مع شبان ملثمين خارجه.

وذكرت الشرطة أن أناسًا يشتبه في إلقائهم ألعابًا نارية، وحجارة، متحصنون داخل المسجد الأقصى.

وقال خطيب المسجد عكرمة صبري، إن الوضع “لا يزال متوترًا في المسجد الأقصى، والاعتقالات مستمرة، مشيرًا إلى أن هناك أعدادًا كبيرة من الجرحى، ولكن لم يتم حصرهم حتى الآن.

وأضاف صبري خلال تصريحات لـ”إرم نيوز” أن “هجوم قوات الاحتلال على الأقصى غير مبرر.. وبعد صلاة الظهر رأينا القنابل تنهال علينا بكافة أشكالها: الغازية، والصوتية، والنارية”.

وتابع صبري قوله:” هم لا يريدون لنا أن نفرح بقوتنا، بل يريدون إظهار قوتهم الاحتلالية الزائلة، وهذه القوة غير الشرعية لن تكسبهم أي حق في الأقصى، ومدينة القدس، وسيبقى موقفنا ثابتًا في الدفاع عن المسجد الأقصى”.