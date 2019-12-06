روسيا تسلّم تركيا شحنة جديدة من ”إس-400“ العام المقبل

نقلت وكالة ”إنترفاكس“ الروسية للأنباء عن مسؤول كبير بوكالة التعاون العسكري الروسية قوله، اليوم الجمعة، إن روسيا وتركيا تعملان على إبرام عقد لتسليم شحنة جديدة من أنظمة صواريخ ”إس-400“ الروسية.

وكان رئيس شركة ”روسوبورون إكسبورت“ لتصدير الأسلحة الروسية، قال الشهر الماضي، إن موسكو تأمل في إبرام صفقة لتزويد تركيا بمزيد من أنظمة ”إس-400”، في النصف الأول من العام المقبل.

ووسط توتر العلاقات بالفعل بين الولايات المتحدة وتركيا، علقت واشنطن مشاركة أنقرة في برنامج الطائرات المقاتلة الأمريكية ”إف-35″؛ لمعاقبتها على شراء بطاريات صواريخ ”إس-400“ هذا العام.