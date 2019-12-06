روسيا: نعرف كيف نرد على تهديدات الناتو

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس، إن بلاده تعرف كيفية الرد على تهديدات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، دون الدخول في سباق تسلح.

جاء ذلك في تصريح صحفي، عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون بأوروبا، في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا.

وأضاف لافروف: ”نعرف كيفية الرد على تهديدات الناتو الذي يحاول السيطرة على العالم، من خلال ضمان أمننا الخاص، دون الدخول في سباق تسلح“.

وأعرب عن قلق بلاده بشأن تصرفات الحلف، مشيرًا إلى أن الأخير يقوم بتوسيع بنيته التحتية العسكرية لتشمل حدود روسيا.

واعتبر لافروف أن الناتو يحاول السيطرة على العالم، بما في ذلك أوروبا والمحيط الأطلسي والشرق الأوسط، وأنه ”يريد القضاء على جميع منافسيه من خلال تخريب التوازن بين روسيا والصين“.

وشدد الوزير الروسي على ضرورة امتثال الحلف لقرارات الأمم المتحدة، بشأن استخدام الفضاء مجالا جديدا للعمليات.