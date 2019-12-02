تركيا: شراء أنظمة ”إس-400“ جديدة من روسيا مسألة فنية فقط

ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم الاثنين أن الرئاسة التركية قالت إن موعد شراء المزيد من أنظمة إس-400 للدفاع الصاروخي من روسيا مسألة فنية فقط وإنها تعتقد أن الاتفاق سيتم قريبًا.

وكان رئيس شركة روسوبورون إكسبورت – وهي شركة روسية لتصدير الأسلحة تابعة للدولة – قد قال الشهر الماضي إن موسكو تأمل إبرام اتفاق لتزويد تركيا بمزيد من أنظمة إس-400 في النصف الأول من العام القادم.

ومثل هذه الخطوة يمكن أن تزيد من توتر العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة التي علقت مشاركة أنقرة في برنامج إنتاج طائرات إف-35 المقاتلة بعد أن كانت فيه بلدًا مشتريًا ومنتجًا، عقابًا لها على شراء منظومة إس-400 في وقت سابق من العام الحالي.