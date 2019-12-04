الأمين العام لحلف الأطلسي: تركيا تسقط اعتراضها على خطة دفاع البلطيق

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ”الناتو“، ينس ستولتنبرغ اليوم الأربعاء، إن تركيا أسقطت اعتراضها على خطة الحلف لتعزيز الدفاع عن دول البلطيق وبولندا في مواجهة روسيا.

وأضاف، في مؤتمر صحفي بعد قمة للحلف خارج لندن، أن قادة حلف شمال الأطلسي لم يبحثوا الوضع بالنسبة لوحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية.

وكانت أنقرة قد رفضت قبل القمة دعم خطة دفاع الحلف لدول البلطيق وبولندا ما لم تتلق مزيدًا من الدعم لمعركتها مع وحدات حماية الشعب الكردية، ويعترف أعضاء الحلف الآخرون بأنها منظمة إرهابية.

وفي مؤتمر صحفي عقب اختتام القمة، قال ستولتنبرغ أيضًا إن الحلف يفضل إقامة حوار وتحسين العلاقة مع روسيا، ويؤمن بأن الصين يجب أن تشارك في محادثات الحد من السلاح أو محادثات خفض السلاح مستقبلًا.