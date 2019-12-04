بعد أيام من توقيع اتفاق ”غامض“ مع تركيا.. وفد من الوفاق الليبية يزور الدوحة

وصل وفد من حكومة الوفاق الليبية بقيادة وزير الداخلية فتحي باشاغا إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث التقى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري عبدالله بن ناصر آل خليفة، قبل الاجتماع مع أمير قطر.

وقالت قناة لبييا الأحرار، اليوم الأربعاء، إن ”تميم بن حمد آل ثاني استقبل في الدوحة وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا والوفد المرافق له“.

#خاص | أمير #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد أل ثاني يستقبل في #الدوحة وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي #باشاغا والوفد المرافق له pic.twitter.com/5rwi2awLxF — Libya Alahrar TV – قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) December 4, 2019

ونقلت عن الشيخ تميم تأكيده على ”استمرار دعم الدوحة لحكومة الوفاق باعتبارها الحكومة الشرعية والمعترف بها دوليًا“، مشددًا على ”التزام بلاده بدعم ليبيا في عملية بناء القدرات، وعلى رأسها بناء الجيش والشرطة“.

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن بيان لداخلية الوفاق أن الوفد الليبي سيناقش مع المسؤولين القطريين آخر التطورات على الساحة السياسية الليبية والقضايا المختلفة ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وتأتي زيارة الوفد الليبي إلى الدوحة بعد أيام من الكشف عن اتفاق ”غامض“ بين حكومة السراج وتركيا تضمن التوقيع على مذكرتي تفاهم بحرية وعسكرية، تناولت إحداهما إتاحة المجال للقوات التركية لاستخدام المطارات والطرق الليبية لأغراض عسكرية، وهو ما استدعى إدانة من البرلمان الليبي، الذي اعتبرها ”غير دستورية“، في حين وصفتها القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بـ“الباطلة“.

واللافت أن الطرفين التركي والليبي يمتنعان حتى الآن عن كشف تفاصيل الاتفاق.