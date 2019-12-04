إيران ترفض إرسال اليابان قوات إلى الشرق الأوسط

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، رفض بلاده إرسال اليابان قوات إلى الشرق الأوسط، للمساهمة في استقرار الأوضاع بالمنطقة.

وقال عراقجي، الذي يزور العاصمة طوكيو منذ أمس، في مقابلة مع هيئة الإذاعة اليابانية (NHK)، إن ”إيران تعارض نشر القوات اليابانية في الشرق الأوسط، لأن أي وجود للقوات الأجنبية في المنطقة لن يسهم في الاستقرار أو الأمن بالمنطقة“، وفق قوله.

وأضاف أنه أبلغ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، بموقف إيران بشأن ”معارضة إرسال أي قوات أجنبية للمنطقة“.

وتابع: ”من أجل الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار في الخليج ومضيق هرمز، تدعو إيران جميع البلدان المتأثرة بالتطورات في الخليج ومضيق هرمز إلى دعم مبادرة هرمز للسلام التي طرحتها إيران في سبتمبر/أيلول الماضي“.

ورأى عراقجي أن ”سياسات الولايات المتحدة تضرب بجذورها في تصاعد التوترات في الشرق الأوسط“.

وفيما يتعلق بالاتفاق النووي، اعتبر أن إيران لم تستفد من الاتفاق النووي، وبالتالي هي ماضية في خفض التزاماتها النووية، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه ”إذا رفعت العقوبات، فإن إيران مستعدة للعودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي“.

بدوره، قال متحدث باسم الحكومة اليابانية إن ”طوكيو أبلغت إيران بأنها تخطط لإرسال عدد من القوات اليابانية إلى المنطقة لتحسين قدرة جمع المعلومات الاستخبارية وضمان الأمن البحري“.