 للمرة الثالثة.. محتجون عراقيون يضرمون النيران في القنصلية الإيرانية بالنجف – إرم نيوز‬‎

للمرة الثالثة.. محتجون عراقيون يضرمون النيران في القنصلية الإيرانية بالنجف

للمرة الثالثة.. محتجون عراقيون يضرمون النيران في القنصلية الإيرانية بالنجف

المصدر: فريق التحرير

أكدت مصادر أمنية عراقية، ليل الثلاثاء، أن المحتجين أقدموا على إضرام النيران بمبنى القنصلية الإيرانية في النجف للمرة الثالثة.

وبالتزامن مع ذلك شهدت كربلاء اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين أسفرت، بحسب مصدر طبي، عن إصابة نحو 15 متظاهرًا.

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