إيران تواصل قطع الإنترنت عن إقليم سيستان وبلوشستان

تواصل السلطات الإيرانية منذ منتصف نوفمبر الماضي، قطع شبكة الإنترنت عبر الهواتف المحمولة عن اقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد التي تقطنه أغلبية من الطائفة السنية.

وذكرت تقارير لوسائل إعلام إيرانية، يوم الثلاثاء، إن ”شبكة الانترنت عبر الهواتف المحمولة لا تزال مفصولة في سيستان وبلوشستان منذ 15 من نوفمبر الماضي، عقب موجة احتجاجات شعبية بسبب ارتفاع أسعار البنزين في إيران“.

وبعد أسبوع من الاحتجاجات والصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن، تم توصيل الإنترنت الثابت للمنازل تدريجيًا، كما بدأ الوصول إلى الإنترنت عبر الهاتف النقال تم في أغلب محافظات إيران، بإستثناء محافظتي خوزستان العربية وسيستان وبلوشستان.

لكن محافظة خوزستان جنوب البلاد جرى قبل يومين إعادة خدمة الإنترنت عبر الهواتف المحمولة بعد موجة انتقادات لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد جواد آذري جهرمي.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، اليوم، إن ”بعض المدن في سيستان وبلوشستان لا تزال محرومة من الوصول إلى الإنترنت“.

وفي وقت سابق، قال جهرمي، إن الاتصال بالإنترنت بالنسبة للهواتف في محافظة سيستان وبلوشستان كان ينتظر أمر وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، زاعمًا أن المناطق الشمالية من المحافظة تحظى بخدمة الإنترنت عبر الهاتف باستثناء المناطق الجنوبية.

ويضم إقليم سيستان وبلوشستان العديد من المقاطعات وعاصمته مدينة زاهدان ويبلغ عدد سكان هذا الإقليم نحو ثلاثة ملايين نسمة.