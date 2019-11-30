7.4 مليارات دولار.. مبيعات ”الجمعة السوداء“ عبر الإنترنت بأمريكا

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حققت مبيعات ”الجمعة السوداء“ عبر الإنترنت في الولايات المتحدة رقما قياسيا،حيث بلغت إجمالي المبيعات في عموم البلاد 7.4 مليارات دولار. وذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن بيانات شركة ”أدوبي أنالايتكس“ السبت، فإن المبيعات الإلكترونية خلال ”الجمعة السوداء“، كما يطلق عليها في الغرب، حققت رقما قياسيا. ووفقا لـ ”أدوبي“ أن المبيعات عبر الإنترنت بلغت 7.4 مليار…