الولايات المتحدة ستخفض إسهامها في ميزانية الأطلسي وألمانيا ستزيده‎

المصدر: أ ف ب

ستخفض الولايات المتحدة إسهامها في الميزانية التشغيلية لحلف شمال الأطلسي(الناتو)، وفق ما أعلن مسؤولون، اليوم الخميس، فيما تزيد ألمانيا دفعاتها في وقت يسعى الحلف إلى استرضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل قمة الأسبوع المقبل.

ودأب ترامب على انتقاد الأعضاء الأوروبيين معتبرًا أنهم يستغلون الولايات المتحدة، مشيرًا بالتحديد إلى ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في القارة؛ لتلكؤهم في الوفاء بتعهد للحلف بإنفاق 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.

وفيما يتركز غضب ترامب على ميزانيات الدفاع الوطني الأوروبية، اشتكى مسؤولون أمريكيون أيضًا من حجم إسهام الولايات المتحدة في التكاليف التشغيلية للحلف، واتفق التكتل الذي يضم 29 دولة الآن على إجراء تغيير.

وقال مسؤول في الحلف: ”جميع الحلفاء وافقوا على صيغة جديدة لتقاسم الكلفة. بموجب الصيغة الجديدة تتم زيادة حصص التقاسم لغالبية الحلفاء الأوروبيين وكندا، فيما تنخفض حصة الولايات المتحدة“.

وأضاف: ”هذا دليل مهم على التزام الحلفاء تجاه الحلف وتجاه تقاسم أكثر عدلًا للأعباء“.

وتسهم واشنطن حاليًا بـ22,1 بالمئة من ميزانية الحلف؛ ما مجموعه 2,5 مليار دولار ما يعادل 2,37 مليار دولار في 2019، وألمانيا 14,8 بالمئة، بموجب صيغة ترتكز على إجمالي الدخل الوطني.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستخفض الولايات المتحدة إسهامها وصولًا إلى 16,35 بالمئة من إجمالي الموازنة، وسيرتفع إسهام ألمانيا إلى نفس المستوى، فيما سيدفع حلفاء آخرون مبالغ أكبر.

ورغم أن المبالغ المعنية ضئيلة نسبيًا من الناحية العسكرية- أنفق التحالف الذي يضم 29 دولة ما مجموعه ترليون دولار على الدفاع في 2018 – ورغم ذلك فليس جميع الحلفاء سعداء بالخطوة.

ويقول دبلوماسيون: إن فرنسا رفضت الموافقة على الترتيبات الجديدة وستبقي إسهامها عند نفس المستوى وهو 10,5 بالمئة، معتبرة أن الاتفاق على تغيير الأرقام تم ترتيبه بين ترامب والمستشارة أنغيلا ميركل من دون استشارة الحلفاء الآخرين بصورة صحيحة.