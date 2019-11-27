ستولتنبرغ: ”الناتو“ يمتلك خطة لحماية جميع الحلفاء

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، إن الحلف يمتلك خطة ورغبة وقدرة على حماية جميع الحلفاء.

وجاء ذلك خلال تصريح للصحفيين، خلال مشاركته بمراسم توقيع بين الحلف وشركة ”بوينغ“ الأمريكية، لتطوير أسطوله من طائرات الإنذار والمراقبة، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ووصف ستولتنبرغ، اعتراض واشنطن وأنقرة على بعض الخطط الأمنية للحلف مؤخرًا، بـ“المسألة الداخلية“، رافضًا الخوض فيها.

وأردف:“الناتو يمتلك خطة ورغبة وقدرة على حماية جميع الحلفاء“.

ومؤخرًا، اعترضت واشنطن على نشر خطة أمنية لـ“الناتو“ خاصة في تركيا، تعتبر تنظيمات ”ي ب ك/ب ي د/بي كا كا“، تهديدًا ضد أنقرة، ما دفع الأخيرة للاعتراض على خطة مماثلة للحلف، متعلقة بدول البلطيق.

وبحسب مصادر دبلوماسية تركية، توجد خطتان أمنيتان لـ ”الناتو“، إحداهما متعلّقة بتوفير أمن دول البلطيق ضد روسيا، والثانية متعلقة بتركيا ضد التهديدات التي تواجهها من حدودها الجنوبية.

وكل عامين، يتم تحديث الخطتين المذكورتين، ونشرهما بعد مصادقة مجلس ”الناتو“ عليهما.