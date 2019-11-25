هولندا تشارك في المهمة البحرية بقيادة فرنسا في مضيق هرمز‎

أفادت وكالة الأنباء الهولندية، اليوم الإثنين، نقلًا عن مصادر حكومية بأن هولندا ستسهم بسفينة في المهمة البحرية التي تقودها فرنسا في مضيق هرمز لمدة ستة أشهر تبدأ في يناير/ كانون الثاني.

وقالت فلورنس بارلي وزيرة الدفاع الفرنسية، السبت، إن المبادرة قد تبدأ في أوائل العام المقبل، وإن نحو عشر حكومات أوروبية وغير أوروبية ستشارك بعد الموافقات البرلمانية.

ودعت فرنسا إلى بديل أمني أوروبي في مضيق هرمز بعد استبعاد الانضمام إلى تحالف بقيادة الولايات المتحدة لحماية ناقلات النفط وسفن الشحن من التهديدات التي تفرضها إيران في الممر المائي الاستراتيجي.