”تيك توك“ يعتذر لشابة أمريكية عن حذف مؤقت لفيديو عن مسلمي الصين (فيديو)

اعتذر تطبيق ”تيك توك“ للتواصل الاجتماعي لمستخدمة، اليوم الخميس، لحذف مقطع مصور ينتقد معاملة الصين للمسلمين، مُعْزيًا ذلك إلى ”خطأ بشري“، وقال إن الفيديو أعيد إلى الموقع خلال أقل من ساعة.

ويثور الجدل حول الفيديو الذي سجلته شابة أمريكية وبلغ عدد مشاهداته 1.6 مليون مرة، في وقٍت تواجه فيه شركة بايتدانس الصينية، مالكة تيك توك، تحقيقًا من قبل لجنة أمريكية للأمن القومي بسبب تعاملها مع بيانات شخصية، فيما يخشى مشرعون أمريكيون من أنها ربما تحظر أي محتوى له علاقة بالأمور السياسية.

وفي الفيديو الذي نشرته مستخدمة الأسبوع الماضي تعرف نفسها باسم فيروزا عزيز شرحت طريقة تركيب الرموش الصناعية وهي تتحدث عن معاملة المسلمين، مضيفًة أنها تريد نشر الوعي بالوضع.

لكنها قالت على تويتر هذا الأسبوع، إن ”تيك توك“ حظر منشوراتها لمدة شهر، وذكرت في منشور أمس الأربعاء أن الفيديو الذي لقي انتشارًا واسعًا حُذِف وأعيد لاحقًا.

وذكر رئيس إدارة السلامة في ”تيك توك“، إيريك هان، ”نعتذر للمستخدمة عن الخطأ الذي وقع من جانبنا“.

من جانبها قالت وزارة الخارجية الصينية أمس الأربعاء، إنه لا يوجد لديها تفاصيل عن الموضوع.