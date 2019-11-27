محكمة سعودية تصدر حكمها بحق ناشر الفيديو المسيء للباحة

قالت صحيفة سبق السعودية إن المحكمة الجزائية بالباحة أصدرت حكمًا قضائيًا لناشر الفيديو المسيء للباحة بسجنه ثلاثة أشهر، وتغريمه 5000 ريال، ومصادرة الجوالات المستخدمة في الإساءة.

و انتشر الأسبوع الماضي مقطع فيديو لأحد مشاهير برنامج ”السناب شات“ تحت معرف لإحدى المناطق الجنوبية، وهو يسخر من أهل الباحة وبعض عاداتهم.

وبحسب ما أوردته الصحيفة السعودية، فقد تبين أن المسيء لا ينتمي للمنطقة التي نسب اسمه في مواقع التواصل لها، وعليه صدر التوجيه الكريم من الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة لشرطة المنطقة بسرعة القبض عليه تمهيداً لتقديمه للنيابة العامة.