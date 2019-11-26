 فك لغز وفاة طالبة حرقًا في مدينة جيزان جنوب السعودية – إرم نيوز‬‎

فك لغز وفاة طالبة حرقًا في مدينة جيزان جنوب السعودية

فك لغز وفاة طالبة حرقًا في مدينة جيزان جنوب السعودية

المصدر: فريق التحرير

تمكنت الأجهزة الأمنية السعودية من فك لغز حادثة وفاة طالبة في المرحلة المتوسطة يوم الثلاثاء، حرقًا داخل إحدى الشقق في منطقة قريبة من مدينة جيزان.

وقال مصدر أمني، لموقع عاجل المحلي، إن الأجهزة المختصّة ألقت القبض على أربعة شبان ضالعين في القضية، بعد أن كشفت التحقيقات الأولية أن الطالبة التي لقيت مصرعها داخل الشقة، تواجدت معها فتاتان، إضافة إلى أربعة أشخاص تم تحديد هويتهم  لاحقًا وإيداعهم في قسم التوقيف .

وأضاف المصدر أن إحدى الفتاتين كانت قد أخرجت أختها من مدرستها، حيث ذهبن معًا إلى إحدى الشقق برفقة الشبان الأربعة، وخلال تواجدهم في الشقة، اشتعلت النيران، ليهرب الجميع من الموقع تاركين الطالبة بمفردها لتلقى مصرعها في وضع مأساويّ، نتيجة تعرضها لإصابات خطرة جراء الحروق التي لحقت بها وأحرقت جسدها كاملًا.

وأكد المصدر أن النيابة تسلمت ملف القضية تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية  بحقهم.

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