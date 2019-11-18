واشنطن تحذر رعاياها من السفر إلى القدس والضفة وغزة

حذرت السفارة الأمريكية في القدس اليوم الإثنين الأمريكيين من السفر إلى القدس والضفة الغربية وغزة وذلك بعد وقت قصير من إعلان وزير الخارجية مايك بومبيو تخفيف واشنطن موقفها تجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وذكرت السفارة في بيان أنها تنصح المواطنين الأمريكيين الموجودين في الداخل أو الذين يدرسون السفر إلى أو عبر القدس والضفة الغربية وغزة التحلي بدرجة كبيرة من اليقظة واتخاذ الخطوات الملائمة لزيادة الوعي الأمني في ضوء الموقف الراهن.

وقال مايك بومبيو “ إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير مخالفة للقانون الدولي‎”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الإثنين في مقر وزارة الخارجية “ أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية ”غير متسقة مع القانون الدولي“ وهو ما اعتبر تحولًا في السياسة الخارجية للولايات المتحدة ويخالف موقف إدارة باراك أوباما بشأن المستوطنات الإسرائيلية‎.

وتابع بومبيو: ”بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، توافق هذه الإدارة الأمريكية على أن بناء مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي“.