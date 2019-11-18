واشنطن بصدد مراجعة سياستها تجاه المستوطنات الإسرائيلية

قالت وكالة ”أسوشيتد برس“ الأمريكية إن وزير الخارجية مايك بومبيو سيعلن تخفيف واشنطن لموقفها من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت الوكالة في تقرير نشرته مساء اليوم الإثنين أن بومبيو يخطط للتخلي عن الرأي القانوني الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام 1978.

وينص الرأي القانوني المعتمد منذ ذلك الوقت في السياسة الأمريكية تجاه النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أن المستوطنات المدنية في الأراضي المحتلة ”تتعارض مع القانون الدولي“.

وتعدّ هذه الخطوة، التي من المرتقب أن تعلن بشكل رسمي، الأحدث ضمن نهج إدارة الرئيس دونالد ترامب المنحازة للاحتلال الإسرائيلي.