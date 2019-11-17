”احتجاجات البنزين“ تصل جامعة طهران.. والسلطات تغلق أبوابها

نظم طلبة جامعة طهران احتجاجات داخل الحرم الجامعي، رغم الإجراءات الأمنية المشددة في الجامعة، وفق وسائل إعلام محلية.

وأفادت وكالة أنباء ”إيلنا“ الإيرانية، نقلًا عن شهود عيان، بأن ”العشرات من طلبة جامعة طهران تجمعوا اليوم داخل الحرم الجامعي ضد قرار السلطات رفع أسعار الوقود“.

وأضرم بعض المحتجين النار في صناديق القمامة خارج الحرم الجامعي، وذلك بعدما منعت السلطات الأمنية خروج الطلبة من الجامعة، عقب ترديدهم شعارات مناهضة للحكومة.

وقُتل عدد من الأشخاص في الاحتجاجات الأخيرة التي بدأت يوم الجمعة الماضي، احتجاجًا على زيادة أسعار البنزين بمقدار ثلاثة أضعاف.

وفي بيان حول الاحتجاجات في مختلف المدن، قالت وزارة الاستخبارات الإيرانية اليوم الأحد ”لقد تم اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة أي من عوامل انعدام وزعزعة الأمن“.