حزب إيطالي يطالب بإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا

طالب حزب ”بوسيبيلي“ الإيطالي بضرورة إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين في غرب ليبيا.

ووصف مؤسس حزب ”بوسيبيلي“ (الممكن)، جوزيبي تشيفاتي، مطالب إيطاليا بتشكيل لجنة لتعديل اتفاق الهجرة مع ليبيا، بأنها استجابة متأخرة، معتبرًا أنها غير كافية أمام مطالب الآلاف من الأشخاص بوقف اتفاقيات الهجرة مع طرابلس.

وأضاف تشيفاتي في بيان له حسب وكالة ”نوفا“ الإيطالية ”مستمرون في المطالبة حتى يتم إغلاق مراكز الاحتجاز في ليبيا، حيث يسلب من الأشخاص حريتهم ويتم تعذيبهم واغتصابهم“.

وأكد على أن التعبئة في هذا التوجه لن تتوقف حتى تتوقف إيطاليا عن التعامل مع تجار البشر، واصفًا الموقف بقوله ”إنه عار لا يمكن أن نقبله. وليس هناك لجنة في هذه الحالة“.

يذكر أن الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين يحتجزون في مراكز إيواء عدة في غرب ليبيا، لا تتوفر فيها أي شروط إنسانية، كما يتعرض فيها المحتجزون لممارسات قاسية من القائمين على هذه المراكز وأغلبهم مسلحين تابعين للميليشيات في تلك المناطق.