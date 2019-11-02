ترامب ساخرًا من ميلانيا: لن ”تبكي“ إذا تم إطلاق النار علي‎

سخر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من زوجته ”ميلانيا“، هذا الأسبوع، قائلًا إن السيدة الأولى قد لا تكون بجانبه إذا تعرض لأذى خطير أو إطلاق النار عليه، بحسب ما نقلته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

جاء ذلك خلال حملة لجمع التبرعات لصالح النواب الجمهوريين بفندق ترامب في واشنطن، حيث قام أيضًا بإلقاء النكات عن بعض المشرعين.

وتحدث ترامب عن رد فعل زوجة النائب ستيف سكاليز الذي توفي بجروح خطيرة جراء إطلاق النار على عدد من رجال الكونغرس خلال تدريب بمباراة بيسبول في فيرجينيا عام 2017.

وقال ترامب أثناء زيارته للمستشفى، صرخت زوجة سكاليز عندما قابلته في ذلك اليوم المشؤوم، وأضاف مازحًا: ”أنا لا أقصد أن تتفاعل الزوجات بهذه الطريقة مع المأساة، وأنا أعلم أن زوجتي لن تبكي أو تفعل ذلك“.

يُذكر أن العلاقة بين ترامب وزوجته ميلانيا عادة ما يشوبها بعض التوترات والمواقف المحرجة، وهو ما ظهر جليًا للعامة في العديد من المواقف.

وتم الكشف، مساء الخميس، عن قيام ترامب وميلانيا بتغيير إقامتهما الأولى لأغراض ضريبية من نيويورك إلى فلوريدا.

وتزوج الرئيس الأمريكي، زوجته الثالثة ميلانيا في عام 2005، ولها منه ابن واحد وهو بارون ترامب.