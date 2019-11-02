بعد عقوبات على قطاع البناء.. طهران تدعو واشنطن لمبادرات دبلوماسية

دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم السبت، الولايات المتحدة إلى إطلاق مبادرات دبلوماسية وصفها بـ“المعقولة“، بدلًا من اللجوء إلى خيارات فرض العقوبات على إيران.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، اليوم السبت، تصريحات موسوي ردًا على العقوبات الأمريكية على قطاع البناء في إيران، الذي قال إن“أمريكا يجب عليها أن تكف عن الأوهام العصامية التي باتت غارقة فيها“.

وأضاف موسوي بشأن العقوبات الأمريكية على قطاع البناء في إيران:“مثل هذه الإجراءات هي علامة على ضعفها وعدم كفاءتها في الدبلوماسية (أمريكا)“.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية:“لسوء الحظ، فإن النظام الدبلوماسي الأمريكي غير قادر على تنفيذ مبادرات دبلوماسية ومعقولة، والاعتماد فقط على الإكراه الاقتصادي والإرهاب“.

وأضاف موسوي أن ”دبلوماسية البلطجة الأمريكية، التي تستخدم فيما يتعلق بالدول الأخرى وحتى الآليات الدولية والمتعددة الأطراف، أصبحت مشكلة عالمية“، لافتًا إلى أنه ”سيكون من الأفضل للولايات المتحدة أن تتوقف عن الانغماس في أوهامها والعودة إلى الوفاء بالتزاماتها، وسيكون من الأفضل بالنسبة لها، بدلًا من العقوبات المتكررة، التي لن تحقق أهدافها بالتأكيد“.

فيما قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يوم الجمعة، إن العقوبات الأمريكية لن تجبر إيران على الخضوع والركوع، مشيرًا الى أن العقوبات تعكس فشل السياسة الأمريكية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة،“فرض عقوبات جديدة على كيانات إيرانية“، ضمن العقوبات الاقتصادية التي تتخذها واشنطن ضد طهران والتي شملت قطاع البناء، الذي ربطته واشنطن بـ“الحرس الثوري الإيراني“.