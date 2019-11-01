ترامب يغيّر مقر إقامته الدائم إلى فلوريدا بسبب ضرائب نيويورك

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيجعل من ”بالم بيتش“ في فلوريدا مقر إقامته الدائم بدلًا من شقته في برج (ترامب تاور) بنيويورك.

ويملك ترامب منتجع ”مار الاجو“ في بالم بيتش منذ 1985، وقضى هناك خلال رئاسة وقتًا أطول مما قضاه في برجه الكائن بشارع (فيفث أفينيو) في نيويورك.

وقال ترامب على تويتر: ”أسرتي وأنا سنجعل من بالم بيتش في فلوريدا مقر إقامتنا الدائم“.

وأضاف في إشارة إلى نيويورك ”على الرغم من حقيقة أنني أدفع ضرائب بملايين الدولارات للمدينة والولاية والسلطات المحلية، فإنني ألقى معاملة سيئة للغاية من الزعماء السياسيين لكل من المدينة والولاية“.

وترامب من مواليد نيويورك، إذ نشأ في حي كوينز وانتقل لاحقًا إلى مانهاتن، و“بترامب تاور“ مقر إقامته وكذلك شركته العقارية.

وقال الرئيس الأمريكي: ”سأظل، كرئيس، هناك على الدوام لأساعد نيويورك وشعبها العظيم. سيكون لها دائمًا مكان خاص في قلبي!“.

وثمة خلاف بين ترامب الجمهوري ورئيس بلدية مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو وحاكم الولاية أندرو كومو، وهما ديمقراطيان.

وكتب كومو في تغريدة: ”إلى حيث ألقت… لتنعمي به يا فلوريدا“.

وعمد دي بلاسيو إلى تويتر أيضًا، وكتب: ”فلترحل سريعًا غير مأسوف عليك“.

وذكرت صحيفة ”نيويورك تايمز“ أن ترامب تقدم بطلب لتغيير مقر إقامته الأساسي في أواخر سبتمبر /أيلول في مقاطعة بالم بيتش.

ويترشح ترامب لفترة أخرى في انتخابات 2020 وسيقيم في حال فوزه بالبيت الأبيض حتى يناير/ كانون الثاني 2025.