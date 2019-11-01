تقرير للخارجية الأمريكية: النظام الإيراني أنفق نحو مليار دولار لدعم الإرهاب في العالم

أكد تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أنّ ”إيران ما زالت أسوأ دولة راعية للإرهاب في العالم“.

وكشف تقرير الوزارة حول الإرهاب لعام 2018، أنّ ”النظام الإيراني أنفق نحو مليار دولار لدعم وكلائه من الجماعات الإرهابية“، بحسب موقع ”الحرة“ الأمريكي.

وأشار التقرير، الذي جرى تقديمه في واشنطن، إلى دعم إيران لجماعات تصنفها ”إرهابية“ مثل ”حزب الله“ وحركة ”حماس“ و“الجهاد الإسلامي“ في فلسطين.

وشدد التقرير الأمريكي على أهمية العقوبات التي جرى فرضها على إيران، عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في أيار/ مايو 2018؛ بسبب تمادي طهران في سلوكها المزعزع للاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وأضافت الخارجية الأمريكية أنه ”رغم جهود الحكومة اللبنانية الرسمية في النأي بنفسها عن النزاعات الإقليمية، واصل حزب الله دوره العسكري في العراق وسوريا واليمن“.